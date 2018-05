Brandweervrijwilligers bezorgd over toekomst 23 mei 2018

02u35 1

Vrijwilligers van de brandweerpost Sint-Niklaas hebben in een open brief hun bezorgdheid geuit over de toekomst. Er komt binnenkort een nieuwe 24 uurs permanentie waarbij ook extra beroepskrachten ingeschakeld worden. "We hebben geprobeerd om constructief mee te werken, maar al onze zorgen worden van tafel geveegd", verwoordt Luc Verstraeten de bekommernissen van de vrijwilligers. "Vrijwilligers zijn vooral ontevreden over het toenemende gebrek aan erkenning en vervreemding in de brandweerorganisatie. Er worden bovendien erg hoge eisen gesteld met shiften van 12 uur. Daarom vragen we om wat flexibel om te gaan met het werkrooster zodat vrijwilligers dit kunnen afstemmen met hun hoofdberoep en gezinsleven." Sommige vrijwilligers vrezen dat dit systeem een opstapje is naar een beroepskorps. Dat wordt door Marc Van de Vijver, voorzitter van de hulpverleningszone, formeel ontkend. "We hebben bewust gekozen voor een gemengd korps. Het zou financieel onhaalbaar zijn om enkel met beroepsmensen te werken." (PKM)