Brandweerduikers zwaaien collega op ludieke wijze uit Kristof Pieters

26 december 2018

10u33 0 Sint-Niklaas De brandweer van de post Sint-Niklaas heeft op originele manier afscheid genomen van Marc De Corte die sinds 1989 de leiding had over het duikteam. Zijn collega’s deden hem een rollator cadeau, uitgerust met blauw zwaailicht, een sirene en brandweermateriaal.

Marc De Corte (62) heeft er een carrière van 33 jaar opzitten bij de brandweer en mag nu gaan genieten van een verdiend pensioen. Hij begon zijn loopbaan in januari 1985 en in 1989 nam hij de leiding over van het duikteam van de brandweer Sint-Niklaas. Op de vijver van recreatiedomein De Ster mocht hij voor zijn afscheid nog een grote nachtelijke duikoefening mee organiseren. Daarna volgde een bedankingsfeest. De collega’s overhandigden hem een rollator, maar dan wel een exemplaar die is uitgerust met blauw zwaailicht, sirenes en brandweermateriaal. Marc De Corte zal de grappen en grollen in de kazerne enorm missen. “Ik ben daarom al twee jaar langer gebleven”, vertelt hij. “Ik ben ongehuwd en heb geen kinderen. Daarom zat ik vaak in de kazerne. Mijn collega’s zijn en blijven een deel van mijn familie. We hebben afgesproken dat we geregeld zullen afspreken bij pot en pint bij te babbelen.”

De brandweer zwaaide nog twee andere collega’s uit want ook Luc De Wilde en Lucas Bruggeman gaan binnenkort op pensioen. Luc heeft er dan maar liefst 40 dienstjaren opzitten. Hij trad in 1979 in dienst bij de brandweer in Sint-Niklaas en was jarenlang directeur van de Oost-Vlaamse brandweerschool ‘PAULO’ in Gent. Lucas Bruggeman begon zijn loopbaan bij de brandweer in 1985 en was jarenlang korpssecretaris. Ook zij kregen van hun collega’s een luid applaus en mooie aandenkens voor hun bewezen diensten bij de brandweer van Sint-Niklaas.