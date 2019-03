Brandweer ruimt illegaal geloosde verf op Kristof Pieters

14 maart 2019

15u05 0

De politie en de brandweer werden donderdagvoormiddag opgeroepen voor het vaststellen en opruimen van een vervuiling aan de Hulstbaan in Sinaai. Het ging om een witte substantie die in de riolering liep. Woensdag werd aan een woning een container geplaatst voor verbouwingswerken. Een alerte buurtbewoner had gezien dat een voorbijkomende wagen stopte en enkele grote emmers in de bouwcontainer gooide. Vermoedelijk gaat het om verf die door het regenweer uit de container lekte en zo in de berm en op het voetpad terecht kwam. De buurtbewoner kon de nummerplaat noteren en doorgeven aan de politie. De brandweer ruimde het goedje op.