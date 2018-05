Brandweer redt slechtvalk van kerktoren 31 mei 2018

02u58 0

Een jonge slechtvalk is gisteravond met zijn poot achter een leien dakpan van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk blijven haken. Het arme diertje hing vast met de ring die rond zijn poot aangebracht was. Het klimteam van de Hulpverleningszone Waasland moest het diertje bevrijden. Een reddingsoperatie die bijna twee uur in beslag nam, maar de brandweer kon de roofvogel veilig naar beneden brengen. De slechtvalk behoort tot een familie die is grootgebracht rond de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Daar bevindt zich een nestkast voor deze roofvogels die enkel op grote hoogte broeden. Het jonge dier werd nog maar recent gering door Vogelbescherming Vlaanderen om hem te kunnen monitoren. Na de reddingsoperatie werd de slechtvalk overgebracht naar het vogelopvangcentrum in Kieldrecht voor verzorging. (PKM)