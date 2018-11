Brandweer op bokkenjacht Kristof Pieters

09 november 2018

18u37 1

De bewoners van de Kerkstraat in Belsele zagen donderdagavond rond 17 uur een loslopende bok rondloen op straat. De politie van Sint-Niklaas kwam met een ploeg ter plaatse en riep de hulp in van de brandweer voor het vangen van het dier. Intussen had het dier zich verscholen in een achtertuin van een woning. Hier liet het zich makkelijk vangen maar er waren wel enkele potige brandweermannen nodig om de bok in bedwang te houden en de poten vast te binden. De eigenaar wordt nu opgespoord.