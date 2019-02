Brandweer moet uitrukken naar dakbrand in Brandstraat Kristof Pieters

26 februari 2019

09u34 0

De bewoners van een woning in de Brandstraat in Sint-Niklaas merkten maandagochtend omstreeks 7 uur een brandgeur op. Toen ze poolshoogte gingen nemen merkten ze op dat er iets niet pluis was aan het dak rondom de schouw. De brandweer kwam ter plaatse en stelde inderdaad een beginnende dakbrand vast. Gelukkig merkten de bewoners het onheil zelf nog op, want ze stonden vertrekkensklaar voor een werkdag. De brandweer had de smeulbrand snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef tot enkele balken rondom de schouw. Het bluswater richtte ook wel lichte waterschade aan in de living. Een constructiefout van de schouw ligt waarschijnlijk aan de oorzaak van de brand. Niemand raakte gewond.