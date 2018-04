Brandweer moet papegaai uit boom halen 10 april 2018

De brandweer van Sint-Niklaas heeft zondag een ietwat onverwachte interventie moeten uitvoeren. In de Dubbelhofstraat in Belsele was een papegaai in een boom beland. Het diertje raakte niet meer op eigen kracht beneden. De papegaai, met de welluidende naam 'Blue', was er op uitgetrokken toen het in een tuin in de Schoonhoudtstraat van iets schrok. "Eerst hebben we nog geprobeerd om Blue met een fluitje te lokken, maar ze is nog jong en onervaren. Normaal beschikken ara's over een bepaalde tactiek om te landen, maar Blue heeft die blijkbaar nog niet onder de knie", vertelde eigenares Annita Lembrechts. Blue belandde uiteindelijk 200 meter verderop in een hoge boom. De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse om de papegaai te 'redden'. Annita mocht mee plaats nemen in de korf van de ladderwagen. (JVS.)