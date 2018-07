Brandweer heeft handen vol met wespenplaag HULPVERLENINGSZONE KREEG TOT NU TOE AL 1.700 MELDINGEN BINNEN KRISTOF PIETERS

19 juli 2018

02u32 0 Sint-Niklaas Nu het kwik al weken hoge toppen scheert, vliegen ook de wespen massaal uit. Hulpverleningszone Waasland kreeg tot nog toe al meer dan 1.700 meldingen voor wespennesten binnen. "Onze ploegen zijn dagelijks op pad, maar het kan zijn dat inwoners enkele dagen geduld moeten uitoefenen", klinkt het.

Er is een grote wespenplaag in de regio. De Hulpverleningszone Waasland moet alle dagen ploegen op pad sturen om nesten te verwijderen, maar door het groot aantal meldingen lopen de wachttijden op. "We hebben dit jaar al meer dan 1.700 wespenmeldingen gekregen en we zijn nog maar halverwege juli", bevestigt woordvoerster Jolien Van Damme. De piek is vroeger dan andere jaren. Normaal komen de meeste oproepen voor wespennesten pas midden augustus. Volgens de brandweer wordt de huidige piek wellicht veroorzaakt door de warmere temperaturen. "Nu het kwik stijgt, vliegen de wespen massaal uit en zijn er dus een groot aantal meldingen."





De kans is groot dat er dit jaar een record zal sneuvelen. "Augustus en september zullen ongetwijfeld ook nog drukke maanden worden", vervolgt Van Damme. "Om te vergelijken: vorig jaar hebben we 2.011 meldingen gekregen, gespreid over het volledige jaar. Nu zitten we in de helft al aan 1.700 meldingen."





Wachttijden

Wie de brandweer ter hulp roept voor een wespennest, moet wel wat geduld uitoefenen. "Momenteel wachten nog 90 burgers op de hulp van de brandweer om een wespennest te verwijderen", zegt Van Damme. "Onze ploegen zijn dagelijks op pad, maar het kan zijn dat je enkele dagen moet wachten. De vlotste manier om geholpen te worden is door naar onze webloketten te gaan op www.hvz-waasland.be. Interventies die daar ingegeven worden, zitten automatisch in ons dispatchingsysteem. Hierdoor moeten we enkel nakijken of wij alle benodigde informatie hebben en het inplannen. Als je het toch telefonisch meldt, kan het zijn dat je even moet wachten, want onze lijnen zijn zeer druk bezet."





Door het groot aantal meldingen zijn het niet enkel de beroepsbrandweerlui die wespennesten verdelgen, maar springen ook de vrijwilligers massaal bij. De meest dringende gevallen worden prioritair aangepakt. Het is al het derde jaar op rij dat er een grote plaag is van wespen in de zomer. De reden hiervoor is het uitblijven van strenge winters. Na een zachte winter duiken de wespen vroeger op en blijven ze ook langer actief.





Het verwijderen van een wespennest kost je in normale omstandigheden 40 euro. Tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends en op zaterdag kost het verwijderen van een wespennest 50 euro en op zondag moet men 80 euro ophoesten.





