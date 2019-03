Brandweer heeft handen vol met stormweer Kristof Pieters

04 maart 2019

09u44 0

Het stormachtige weer heeft in onze regio her en der voor schade gezorgd. In de Waterschootstraat in Belsele kwam deze nacht een dikke boom over de rijbaan terecht. De brandweer van Sint-Niklaas kwam maandagochtend ter plaatse om de rijbaan weer vrij te maken. In het Wijnveld in Sinaai kwam een trampoline op de weg terecht en in Waasmunster belande om 5.40 uur een boom over de rijbaan. De brandweer van Temse moet om 6.20 uur uitrukken naar de Dorpsstraat in Elversele waar hekken van een bouwwerf in de buurt van de kerk over de hele baan verspreid lagen. In de Kattestraat in Kruibeke kwam een elektriciteitspaal om 6.30 uur over de baan terecht en in Vrasene viel rond 7 uur een stuk beton van een bouwwerf op de baan. Om 8.30 uur moest in dezelfde gemeente een boom weghalen die op een schuur dreigde te vallen. Tot slot was er om 7.45 uur nog een oproep voor een reclamepaneel dat op een voertuig was gevallen ter hoogte van het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.