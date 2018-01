Brandweer heeft handen vol met omgewaaide bomen 02u51 0 Kristof Pieters in de Korte Heesdonkstraat moest de brandweer voor de tweede maal op vier dagen tijd een omgevallen boom weghalen.

De Hulpverleningszone Waasland heeft gisteren de handen vol gehad met het stormweer. De brandweer moest 38 interventies afhandelen in het kader van stormschade en wateroverlast. Het ging voornamelijk over omgewaaide bomen en takken, dakpannen en dakgoten. In de Korte Heesdonkstraat viel er een boom op de weg. De brandweer van de post Waasmunster moest daar op oudejaarsdag ook al zijn omdat er toen een boom op de elektriciteitskabels viel. In het Van Eyckpark kwam eveneens een boom op de rijbaan terecht. In de Bosstraat in Belsele waaide een boom bovenop de elektriciteitskabels. Hier kwam post Sint-Niklaas ter plaatse. In Stekene moest er dan weer water weggepompt worden in de kelder van de kerk. Nog in Stekene viel in de Kasteelstraat een boom omver in een voortuin en kwam deze over het fietspad en de baan terecht. In Sint-Niklaas versperde een omgevallen boom in de Hoge Bokstraat 's nachts de weg. Tegen 5 uur had de brandweer de boom opgeruimd. Verder waren er vooral meldingen van blauwe afvalzakken die op de rijbaan terechtkwamen en het verkeer belemmerden in de Parklaan en omgeving. De politie zette de zakken terug aan de kant. (PKM)





Kristof Pieters De brandweer van Sint-Niklaas moest uitrukken naar de Bosstraat in Belsele, daar was een boom op de elektriciteitskabels terecht gekomen.