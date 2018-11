Brandweer evacueert bejaarde dame vanaf 14de verdieping Kristof Pieters

20 november 2018

14u47

Het RED-team van de hulpverleningszone moest dinsdagochtend ingezet worden om een bejaarde dame horizontaal te evacueren vanuit haar appartement op de 14de verdieping in één van de flatgebouwen aan het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. De 70-jarige vrouw had dringend medische zorgen nodig en kon niet via de trap of de lift naar beneden gebracht worden. Ook met de ladderwagen van de brandweer lukte het niet, want die heeft een maximale werkhoogte van 11 verdiepingen. Daarom werd het RED-team van de hulpverleningszone Waasland ingezet. Zij zijn gespecialiseerd in reddingen op grote hoogte. De dame werd vlot en zonder problemen op de begane grond gebracht waarna de ziekenwagen haar naar het AZ-Nikolaas overbracht. Het zonale RED-team wordt in het Koningin Fabiolapark, dat vijf gebouwen van 15 verdiepingen telt, meermaals per jaar ingezet, vooral voor het evacueren van personen die omwille van medische redenen niet via de trap of lift naar beneden kunnen.