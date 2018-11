Brandstichter riskeert celstraf van vier jaar na drie branden Koen Baten

06 november 2018

16u04 2 Sint-Niklaas Jens D.M. (22) uit Belsele moest zich dinsdagochtend in de correctionele rechtbank verantwoorden voor brandstichting. De man zit sinds twee maanden in de cel. “Ik zat in een bijzonder moeilijke periode”, zei hij tegen de rechter. “Ik gebruikte elke dag meerdere grammen cocaïne en dronk 8 tot 9 pinten bier. Door deze combinatie stond ik niet stil bij mijn daden en wist ik niet wat ik deed”, klonk het. “Sinds ik nu twee maanden in de gevangenis zit, ben ik van de drugs af en tot inzicht gekomen.”

De feiten dateren van 9 op 10 juli. Jens D.M. stak toen verschillende kartonnen dozen en huisvuil in brand aan de deur van een kapsalon op Belseledorp. Een voorbijganger merkte het vuur rond 1.30 uur op en kon erger voorkomen. “Als die persoon de hulpdiensten niet gebeld had, was het mogelijks slechter afgelopen”, aldus de advocaat van de slachtoffers. “De mensen moesten die nacht hun woning verlaten en stonden op straat, wat erg traumatisch is voor hen. De schade liep op tot meer dan 30.000 euro”, klinkt het. Twee weken later stichtte de jongeman opnieuw brand langs de fietswegel ter hoogte van de Valk. Na een derde brandstichting op twee augustus kwamen ze de beklaagde op het spoor.

Het openbaar ministerie vroeg een strenge straf voor de man. Hij riskeert een celstraf tot vier jaar met probatie-uitstel. “De feiten zijn bijzonder ernstig”, zegt procureur Sabine Goeman. “Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt bovendien dat de kans groot is dat hij nieuwe feiten kan plegen.” De verdediging van de beklaagde vroeg een straf volledig met uitstel en een aangepaste begeleiding. De rechtbank zal uitspraak doen op 27 november.