Brandstichter blijkt rusthuisagressor ZAAK MISHANDELDE COMAPATIËNT IN RUSTHUIS NA 4 JAAR UITGEKLAARD JORIS VERGAUWEN

27 april 2018

03u02 0 Sint-Niklaas De zware verwondingen die een comateuze bewoner in maart 2014 in OCMW-rusthuis Ter Wilgen opliep, zijn het gevolg van mishandeling van een medewerker. Bram V. (25) uit Vrasene, die in 2016 brand stichtte in een ander OCMW-rusthuis, is aangehouden.

"Een onvoorzichtige handeling en zeker geen geweld." Dat was de conclusie van het OCMW van Sint-Niklaas na een eigen onderzoek naar de oorzaak van de breuken bij een 52-jarige comapatiënt in toenmalig rusthuis Ter Wilgen, twee weken nadat de feiten in maart 2014 aan het licht kwamen. Volgens het OCMW was het ook 'zo goed als uitgesloten' dat een personeelslid betrokken was. De onverkwikkelijke zaak krijgt nu een verrassende wending.





Nieuwe getuigenissen

Na nieuwe getuigenissen van OCMW-personeelsleden heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde de 25-jarige Bram V. uit Vrasene aangehouden. Hij werkte vier jaar geleden in Ter Wilgen op de afdeling met dementerende patiënten, waar ook comapatiënt Daniël Goemaere lag. In juli 2014 werd de man na ruw behandelen van een andere rusthuisbewoner ontslagen. In februari 2016 stichtte hij 's nachts brand in OCMW-rusthuis Populierenhof in Nieuwkerken, waar hij op camerabeelden werd herkend. Daarvoor kreeg hij in 2017 drie jaar cel met uitstel. Nu blijkt Bram V. óók de dader van de agressie tegenover de weerloze comapatiënt Daniël Goemaere.





Vijf breuken

Daniël Goemaere, ook uit Vrasene, verbleef al sinds 1996 in het OCMW-rusthuis, nadat hij werd gegrepen door een bus, in een diepe coma verzeilde en nooit meer ontwaakte. In maart 2014 kreeg zijn zus te horen dat haar comateuze broer al maandenlang werd mishandeld. Hij was op spoed beland, waar de arts een vijfvoudige breuk in het gelaat vaststelde. Zowel de linker- als de rechterkaak was tweemaal gebroken en er was ook een breuk aan de oogkas. De spoeddokter was formeel: iemand had Daniël slagen toegediend. De arts had zelf al de politie verwittigd. Er volgde een gerechtelijk onderzoek én een intern onderzoek van het OCMW. En nu, pas vier jaar later, komt de waarheid naar boven.





Doofpotoperatie

Oppositiepartij Vlaams Belang spitte de zaak uit en eist vanavond in de gemeenteraad politieke verantwoording. "Er zijn klachten, getuigen en bewijzen. Er is sprake van een doofpotoperatie", zegt Frans Wymeersch. "We stappen naar de onderzoeksrechter met een aanklacht tegen het toenmalig OCMW-bestuur, wegens schuldig verzuim en medeplichtigheid aan slagen en verwondingen, mogelijk met de dood tot gevolg."





Waarnemend OCMW-voorzitter Willem De Klerck (sp.a): "We hebben altijd het gerecht zijn werk laten doen, naast ons intern onderzoek. Het eindoordeel van het gerecht was duidelijk. We hebben nadien nieuwe feiten doorgegeven aan het gerecht en intussen is de betrokken persoon al jaren weg bij het OCMW. Er is geen reden om wat dan ook te verzwijgen".