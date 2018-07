Brandje door vuile oven 16 juli 2018

De brandweer werd zaterdagavond rond 21.30 uur opgeroepen voor een beginnen brand in een woning in de Aarschotstraat in Sint-Niklaas. Een zeer vuile oven was door verhitting beginnen smeulen en roken. De bewoner kon het vuur zelf blussen zodat de tussenkomst van de brandweer beperkt bleef. (PKM)