Brandende doos papier op stoep 23 juli 2018

02u28 0 Sint-Niklaas De brandweer moest afgelopen zaterdag omstreeks 12.45 uur uitrukken naar de Hospitaalstraat.

Daar trof de ploeg op het voetpad een zwartgeblakerde doos met papier aan. De vlammen waren al volledig gedoofd, maar er bleek niemand in de buurt te zijn. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk. Het kan gaan om zelfontbranding door de zon, maar ook om een ongeval met een sigaret of kwaad opzet. Ook is het niet duidelijk wie het vuur geblust heeft. (PKM)