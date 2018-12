Brandalarm in Sint-Jobkerk Kristof Pieters

02 december 2018

16u25 0

Iets na 14 uur zondagmiddag werd de alarmcentrale verwittigd van een automatisch brandalarm op twee verschillende locaties in de Sint-Jobkerk in Puivelde. Meteen werden de brandweerkorpsen van Stekene en Sint-Nikaas uitgestuurd. Bij aankomst kon langs de buitenzijde niets worden aangetroffen van rook of vuur. Er was niemand die de deur kon komen openen. Aangezien de brandweer geen risico wou nemen, forceerden ze zich toegang tot de kerk. Na een grondige controle werd er niets aangetroffen. Enkel de toegangspoort moest er dus aan geloven.