Brandalarm in Reynaertpark door vergeten kookpot Kristof Pieters

17 januari 2019

12u09 0

De brandweer van de post Sint-Niklaas moest woensdagavond uitrukken naar het Reynaertpark voor een brandalarm. Bewoners hoorden een rookmelder afgaan in een appartement en er hing ook een brandgeur in het gebouw. De brandweer kon al snel lokaliseren waar de geur en het alarm vandaag kwamen. Ze drongen de flat binnen en troffen er in de keuken een kookpot aan die nog op het vuur stond. De schade bleef dankzij het snelle optreden beperkt.