Brandalarm door vergeten kookpot op het vuur 12 februari 2018

02u36 0

De brandweer moest zaterdagavond om 22.28 uur uitrukken voor een brandalarm in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. Op de zesde verdieping van blok 3 had een bewoner een pot met water op het vuur gezet en die vervolgens vergeten. Er ontstond rookontwikkeling waardoor het brandalarm in werking trad. Enkele bewoners van de zesde verdieping werden korte tijd geëvacueerd. De brandweer had de situatie snel onder controle. De verdieping werd geventileerd waarna de bewoners konden terugkeren. Er raakte niemand gewond. (PKM)