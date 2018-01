Brand op 15de verdieping in Fabiolapark BRANDWEER LEGT BLUSLEIDING AAN VIA LADDERWAGEN KRISTOF PIETERS

31 januari 2018

02u58 0 Sint-Niklaas Op de vijftiende verdieping van een flatgebouw in het Koningin Fabiolapark heeft gisterenmiddag een zware brand gewoed. De 25-jarige bewoonster en haar tweejarig dochtertje raakten bevangen door de rook en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.Voor de brandweer was het bluswerk een aparte klus. De ladderwagen reikt immers niet verder dan de tiende verdieping. De resterende afstand werd overbrugd met een brandslang.

De brand ontstond gisterenmiddag rond 14 uur in een flat op de bovenste verdieping van blok 1 in het Koningin Fabiolapark. Het vuur ontstond aan het fornuis in de keuken. Een tweejarige kleuter had per ongeluk of al spelend aan de knoppen gedraaid waardoor er brand ontstond aan twee kookpotten. De moeder, een 25-jarige vrouw, was op dat moment even bij de buren iets gaan halen. Bij haar terugkomst stond de keuken al in lichterlaaie. De moeder en haar dochtertje liepen een lichte rookintoxicatie op en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Toen de hulpdiensten ter plaatse arriveerden, was er al een zware rookontwikkeling zichtbaar. De brandweer besliste meteen om het appartementsgebouw te evacueren. Het vuur was gelukkig vrij snel onder controle.





De bewoners tot de dertiende verdieping mochten al snel terugkeren naar hun woning. Alle andere bewoners, een twintigtal, konden tegen 15.20 uur terug naar hun appartementen. De flat waar de brand woedde, is wel onbewoonbaar verklaard. De keuken brandde volledig uit en de rest van het appartement liep zware rookschade op.





Voor de hulpdiensten was het geen alledaagse interventie. De vijf blokken in het Fabiolapark zijn met hun 44 meter hoogte en 15 verdiepingen de hoogste van de stad. Elke blok telt gemiddeld 200 flats.





Draagbaar blustoestel

De ladderwagen van de brandweerpost Sint-Niklaas reikt echter maar tot de tiende verdieping. "Maar dat was in dit geval niet echt een probleem", zegt kapitein Gert Van Passel. "We proberen een brand in allereerste instantie altijd langs binnen aan te vallen. Een ploeg met een draagbaar blustoestel heeft de grootste vlammen meteen kunnen doven. Daarna is de ladderwagen ingezet om een blusleiding in te leggen. Dit had ook langs binnen kunnen gebeuren. Een brand op de bovenste verdieping heeft ook een 'voordeel' als je dat woord kan gebruiken. Er is geen gevaar voor verdere uitbreiding naar boven en ook de rookschade in de andere flats blijft beperkt."





Antwerpen

De brandweer is bovendien goed vertrouwd met het Fabiolapark want er wordt regelmatig getraind. Voor evacuaties op grote hoogte beschikt het korps over een gespecialiseerd klimteam. In nood kan men ook altijd beroep doen op de collega's van de zone Antwerpen die een ladderwagen heeft met een bereikt van 52 meter.





Tot slot is elk gebouw in twee compartimenten verdeeld met afzonderlijke ingangen. Zo kan men bij brand ook via de terrassen naar de andere kant vluchten.