Brand legt sporen van cannabisplantage bloot MAGAZIJN ONDER POLITIEBEWAKING GEPLAATST KRISTOF PIETERS

28 augustus 2018

02u33 0 Sint-Niklaas Er is een onderzoek geopend naar een mogelijke cannabisplantage in een loods in de Dokter Van Raemdonckstraat in Sint-Niklaas. Het magazijn ging zondag in vlammen op. Het parket heeft het gebouw in beslag genomen. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door de enorme ravage.

Het was een buurtbewoner die zondag alarm sloeg voor een hevige rookontwikkeling in het binnengebied tussen de Mercatorstraat en de Dokter van Raemdonckstraat in Sint-Niklaas. Het bleek te gaan om een uitslaande brand in een magazijn van een oude schrijnwerkerij. Het terrein is enkel toegankelijk via een smalle insteekweg tussen twee huizen. Naast de loods bevinden zich ook nog heel wat garageboxen van buurtbewoners. De magazijnen zelf zijn gecompartimenteerd en worden verhuurd.





De bluswerken verliepen niet zo makkelijk. "De site is moeilijk bereikbaar via de smalle inrit en de vlammen sloegen al door het dak bij aankomst", zegt kapitein Gert Van Passel van de brandweer Sint-Niklaas. "De brand situeerde zich in het oudste deel van de gebouwen. Het dak stortte tijdens de bluswerken in, maar we konden wel vermijden dat het vuur zich uitbreidde naar een aanpalend magazijn."





Uitzonderlijk hevig

Tijdens de bluswerken werden wel een aantal vreemde vaststellingen gedaan die erop kunnen wijzen dat in het gebouw een cannabisplantage was ondergebracht. De brand zelf was ook uitzonderlijk hevig. De vele isolatie die er was aangebracht, veroorzaakte een enorme rookpluim die tot ver in de omgeving voor heel wat overlast zorgde. Het magazijn werd op last van het parket na afloop van de bluswerken meteen in beslag genomen en vroeg de politie om het pand te bewaken. De brandweer moest gisterenochtend ook nog even terugkeren om smeulende resten na te blussen. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door de enorme ravage. Doordat het dak volledig is ingestort, moet eerst puin worden geruimd.





Vlakbij andere kwekerij

Het uitgebrande magazijn bevindt zich in vogelvlucht op amper een halve kilometer van een andere voormalige schrijnwerkerij in de Veldstraat, waar nog geen twee weken geleden ook al een cannabiskwekerij werd aangetroffen.





Ook hier lag hij goed verscholen achter woningen en was hij enkel bereikbaar via een smalle inrit. De cannabis was er eerder al geoogst, dus plantjes troffen de speurders er niet aan. De vondst was een uitloper van een groter onderzoek naar een andere plantage die in Waasmunster werd opgerold. De buurt had al die tijd nooit iets verdacht opgemerkt. Ook in de Dokter Van Raemdonckstraat hadden omwonenden niks in de gaten. "Maar omdat hier zoveel garageboxen zijn, is het hier altijd een op- en afrijden van auto's", klinkt het.