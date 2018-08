Brand in appartementsgebouw 01 augustus 2018

02u30 0

In een appartementsgebouw in de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas is dinsdagmiddag rond 14 uur brand uitgebroken.





Dat gebeurde in een appartement op de tweede verdieping. De brandweerposten van Sint-Niklaas, Temse en Waasmunster van de Hulpverleningszone Waasland kwamen ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. De bewoners waren al geëvacueerd bij aankomst. Er was een sterke rookontwikkeling, maar er was nooit direct gevaar voor de omgeving.





De brand was zeer snel onder controle en werd uiteindelijk volledig gedoofd. Het gebouw raakte wel zwaar beschadigd. (JVS)