Brand Het Kookpotje veroorzaakt door molotovcocktail 25 juni 2018

02u25 0 Sint-Niklaas De brand van vorige weekend in de brasserie Het Kookpotje aan recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas blijkt wel degelijk aangestoken.

Het sporenonderzoek maakte duidelijk dat er een molotovcocktail door een raam is gegooid. Zaakvoerder Patrick Poelman heeft een vermoeden wie achter de brandstichting kan zitten, maar wil het onderzoek niet in het gedrang brengen. "Dat onderzoek loopt goed dankzij de camerabeelden en het sporenonderzoek", reageert hij. Door de brand kwam het hele interieur van de zaak onder een laagje roet te liggen.





Het Kookpotje zal hierdoor vermoedelijk nog twee tot drie weken gesloten blijven voor de opkuis. "Er is een professionele kuisploeg aangesteld", zegt Poelman. "Dit zorgt natuurlijk voor een zware financiële aderlating, want net nu breekt de drukste periode aan voor het recreatiedomein." Klanten blijven wel niet in de kou staan. Ze kunnen voorlopig terecht in La Horse, een restaurant dat vlakbij is gelegen in de Beeldstraat en dat ook wordt uitgebaat door Poelman en zijn echtgenote. (PKM)