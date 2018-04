Brand door oververhitte ventilator 10 april 2018

02u56 0

Een oververhitte ventilator in een gasbrander heeft gisteren rond 10 uur brand veroorzaakt in een woning in de Esdoornlaan in Sint-Niklaas. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. De brand was gauw onder controle, de schade bleef beperkt tot de gasbrander. Niemand raakte gewond. (JVS)