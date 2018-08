Brand aan dampkap 24 augustus 2018

Rond 11.40 uur werd door bewoners van de Weimanstraat in Sinaai hulp ingeroepen van de brandweer omdat hun dampkap vuur had gevat. Drie brandweerkorpsen kwamen ter plaatse (Sint-Niklaas, Stekene en Lokeren). Het vuur had zichzelf grotendeels gedoofd bij aankomst van de hulpdiensten. Er was enkel nog een nacontrole nodig. (PKM)