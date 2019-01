Bpost haalt 12 rode postbussen weg - In heel Sint-Niklaas blijven nog 58 postbussen over JVS

21 januari 2019

17u14 0 Sint-Niklaas Bpost gaat in Sint-Niklaas 12 rode postbussen verwijderen omdat ze nog amper worden gebruikt. In Sint-Niklaas en de deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken blijven er in totaal wel nog 58 postbussen in gebruik.

Bpost zag de briefwisseling de laatste vijf jaar met 20 procent dalen. Sinds 2004, toen het netwerk van de rode brievenbussen de laatste keer werd aangepast, is het aantal brieven met meer dan de helft gedaald. Zo ontvangt 20 procent van de rode brievenbussen minder dan zes brieven per dag. Het aantal pakjes dat we versturen, neemt dan weer fors toe.

In alle Vlaamse gemeenten reduceert Bpost daarom het aantal rode postbussen. In Sint-Niklaas worden er twaalf brievenbussen weggenomen. Het gaat om de postbussen in de Daliaweg, op het Glycinenplein, in de Kapelstraat, Lodewijk De Meesterstraat, Nachtegalenlaan, op het Onze-Lieve-Vrouwplein, in de Prinses Josephine-Charlottelaan en op Vlyminckshoek in Sint-Niklaas, in de Nieuwkerkenstraat 155 en 299 in Nieuwkerken en in de Kouterstraat en Reinaertlaan in Belsele. Deze rode postbussen zullen tegen eind maart uit het straatbeeld verdwenen zijn.

De postkantoren aan Driekoningen en in Belseledorp blijven uiteraard behouden. Bpost heeft ook Postpunten in Sint-Niklaas en in de deelgemeenten. Dat zijn er acht in totaal.