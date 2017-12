Bow & Arrow zoekt gewond meisje na optreden in chalet 02u34 5 Foto Joris Vergauwen De bandleden van Bow & Arrow zijn op zoek naar het meisje dat plots het optreden gehavend moest verlaten. Sint-Niklaas De band Bow & Arrow is op zoek naar de onfortuinlijk toeschouwster die donderdagavond in de chalet Allez Glacée van de ijspiste op de Grote Markt plots gehavend het optreden moest verlaten.

De band speelt elk jaar in de chalet, maar zo'n valse noot hadden ze er nog niet meegemaakt. "Alles verliep naar wens, maar tijdens een uptempo-nummer botste een wild dansende man plots tegen het meisje. Zij stond op dat moment gewoon braafjes van onze muziek te genieten. Het gevolg was veel minder leuk. Het meisje hield een serieuze bloedneus over aan die botsing, waardoor ze het optreden bruusk moest verlaten", vertelt bandlid Jan Rodts.





De muzikanten werkten hun set uiteraard af, maar willen nu graag weten hoe het meisje het stelt. "We vragen ons echt af hoe het met haar gaat. We doen via deze weg een oproep naar het meisje, uit bezorgdheid." Op de foto is het bewuste meisje net voor de botsing te zien (rood omlijnd). Zij kan zich via onze redactie kenbaar maken, om de bezorgde bandleden van Bow & Arrow gerust te stellen. (JVS)