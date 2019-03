Bouwsubsidies voor Berkenboom Mozaïek en basisschool Sinaai JVS

21 maart 2019

14u52 0 Sint-Niklaas Twee basisscholen uit Sint-Niklaas krijgen subsidies voor bouwprojecten. Het gaat om de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Berkenboom Mozaïek en de vrije basisschool van Sinaai.

Maandelijks worden door AGION, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, subsidies toegekend aan scholen die willen renoveren of een nieuwbouw willen realiseren. Voor de eerste twee maanden van 2019 is 4 miljoen euro toegekend aan scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Daarbij ook twee scholen uit Sint-Niklaas. De vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Berkenboom Mozaïek in de Kalkstraat krijgt 101.652 euro voor het vernieuwen van buitenschrijnwerk. De vrije basisschool uit Sinaai kan rekenen op 44.379 euro voor de renovatie van het sanitair.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): “De voorbije jaren werd al een heuse inhaalbeweging ingezet om de schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel te vernieuwen. Ook in 2019 loopt die inhaalbeweging onverminderd voort. Met deze nieuwe investeringen van opnieuw 26 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro in Oost-Vlaanderen, bouwen we verder aan een moderne onderwijsinfrastructuur.”