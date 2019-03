Bouw nieuwe stadhuisvleugel gaat van start: “Meeste hinder tijdens sloopwerken van april tot juni” JVS

11 maart 2019

20u18 0 Sint-Niklaas Op maandag 8 april, de dag na de doortocht van de Ronde van Vlaanderen, starten de ingrijpende sloop- en afbraakwerken in de Parkstraat, voor de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel. Tegen het voorjaar van 2021 moet die helemaal afgewerkt zijn. Vooral van april tot juni zullen de werkzaamheden het meeste hinder opleveren. Doorgaand verkeer blijft evenwel altijd mogelijk. Voor de handelaars in de Parkstraat komen er ondersteunende maatregelen, zoals tijdelijke kortparkeerplaatsen op het OLV-plein voor de kerk en parkeertickets voor de parking Grote Markt aan verminderd tarief.

Na een lange voorbereiding gaat de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel deze maand van start. Het wordt een in het oog springende nieuwbouw, in de plaats van het rechterdeel van het stadhuis op de Grote Markt, het hele huizenblok aan de kant van de Parkstraat en twee appartementsgebouwen in de Sint-Jozefstraat. De nieuwe stadhuisvleugel telt vier niveaus, met op de gelijkvloerse verdieping een nieuwe stadswinkel en een toeristisch infokantoor, op de eerste verdieping het stadsarchief en op de tweede verdieping een receptiezaal met ruim terras, samen met vergaderzalen en kantoren. De hele vernieuwing gaat gepaard met de invoering van een nieuw klantvriendelijk dienstverleningsconcept. Kostprijs: 12 miljoen euro.

De aannemer start volgende maandag 18 maart met de voorbereidende werkzaamheden, met de inrichting van de werfzone. Daarvoor wordt het voetpad in de Parkstraat ingenomen, aan de kant van het stadhuis. Een week later, op 25 maart, worden de panden in de Parkstraat ontmanteld, inclusief de verwijdering van asbest.

De eigenlijke sloopwerkzaamheden starten op maandag 8 april, na de doortocht van de Ronde van Vlaanderen. Die nemen ongeveer twee maanden in beslag, tot juni. Van juni tot oktober zijn er vervolgens grondwerken, waarna het nieuwe rechterdeel van het stadhuis uit de grond verrijst. In totaal zal de bouw twee jaar in beslag nemen, tot het voorjaar van 2021.

Hinder

“Zo’n grootschalige werken kunnen niet zonder hinder verlopen. Maar we doen er alles aan om die hinder tot een absoluut minimum te beperken. Daarvoor worden er heel wat flankerende maatregelen genomen. De doorgang in de Parkstraat voor het verkeer blijft evenwel altijd gegarandeerd”, aldus schepen Peter Buysrogge (N-VA).

De meeste hinder zal er van april tot juni zijn, tijdens de sloopwerken. De aannemer zal de stofhinder proberen beperken door beneveling. Die twee maanden neemt de aannemer een groter deel van de Parkstraat in, waardoor er een versmalde rijstrook overblijft met daarnaast fietspad en voetpad. De parkeerplaatsen verdwijnen er. Horecazaak Navaro heeft die twee maanden geen terras. In die periode worden er tijdelijk kortparkeerplaatsen ingericht op het OLV-plein voor de kerk én geldt er 30 minuten gratis parkeren onder de Grote Markt. Na de sloopwerken wordt de werfzone kleiner en verloopt de verkeersafwikkeling in de Parkstraat weer normaal.

“Gedurende de werken kunnen alle handelaars van de Parkstraat parkeertickets voor de parking Grote Markt bestellen aan verminderd tarief, voor 0,40 euro in plaats van 1 euro. We voeren ook een campagne ‘Handelaars bereikbaar’ én we bekijken of de Vlaamse hinderpremie mogelijk is”, aldus schepen voor Middenstand Ine Somers (Open Vld).

Voor het zware werfverkeer zijn er aanrijroutes vastgelegd. De vrachtwagens zullen ook niet tijdens de spitsuren én met meerdere tegelijk naar de Grote Markt mogen afzakken.

De stad zal de komende twee jaar informeren via bewonersbrieven, stadsmedia en het buurtnetwerk Hoplr. Alle info: www.sint-niklaas.be/stadhuisvleugel.