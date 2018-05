Botsing op kruispunt 28 mei 2018

02u28 1

Op het kruispunt van de Vermorgenstraat en de Mercatorstraat in Sint-Niklaas kwamen vrijdagavond om 17.41 uur twee voertuigen met elkaar in aanrijding. De wagen van een 62-jarige vrouw uit Sint-Niklaas kon nadien niet meer rijden .





Ze reed in op de rechterwielkast van een wagen van een 40-jarige man uit Waasmunster die de voorrang van rechts niet had nageleefd. Niemand raakte gewond. (PKM)