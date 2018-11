BOTS krijgt Open Minds Award JVS

12 november 2018

Het initiatief BOTS in Sint-Niklaas heeft een Open Minds Award gekregen van Zorgnet Icuro, de grootse koepelorganisatie van zorginstellingen in Vlaanderen.

BOTS, een initiatief van psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, is een plek voor iedereen met een psychosegevoeligheid, buiten de muren van de psychiatrische kliniek. Het is gevestigd in Pand Zestien in de Dr. Verdurmenstraat 16 in Sint-Niklaas, waar iedereen vrijblijvend langs kan gaan voor een koffie en een gesprek. Er is een ontspannend én ook een therapeutisch aanbod, maar het gaat er heel laagdrempelig aan toe. Geen doorverwijzingen, intakes of aanmeldingen, maar een goed gesprek staat er centraal. In BOTS werken vrijwilligers en hulpverleners, een team met ervaring dat kan helpen en ondersteunen.

Voor Zorgnet Icuro, de grootse koepelorganisatie van zorginstellingen in Vlaanderen, is BOTS na amper één jaar al goed voor een Open Minds Award. Die awards worden uitgereikt aan waardevolle initiatieven voor een betere geestelijke gezondheidszorg. BOTS won in de categorie ‘Ik heb toegang tot de gepaste zorg wanneer nodig’. Voor BOTS is er als prijs een mooi kunstwerk en een geldbedrag. Intussen zal het team van BOTS het komende jaar het initiatief ook uitdragen in andere regio’s in Vlaanderen.