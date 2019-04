Bloemenhuis Daniël Ost opent vaste stek in Knokke JVS

01 april 2019

17u26 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase bloemenhuis Daniël Ost heeft het voorbije weekend in Knokke-Heist een nieuwe winkel geopend.

Enkele Sint-Niklase grootheden zetten dit voorjaar de stap naar de kust. Zo opent Crèmerie François een nieuw ijssalon in Knokke-Heist. In diezelfde straat, de Dumortierlaan, is het voorbije weekend ook de nieuwe winkel van bloemenhuis Daniël Ost geopend. Dochter Nele Ost, die de creatieve lijnen van het vermaarde bloemenhuis uitzet, toverde met haar team het winkelpand om tot een zinnenprikkelende wereld van florale inspiratie. Knokke-Heist wordt het derde Belgische verkooppunt van Daniël Ost, na Sint-Niklaas en Brussel.

Naast de bijzondere bloemencollectie heeft de winkel een uitzonderlijk aanbod van planten en decoratiemateriaal in huis. Zo staan er onder meer unieke meubels tentoongesteld van kunstenaars Bernard Duthoy en Nestor&Rotsen, evenals handgemaakte Keramische vazen van Mobach, maar ook de artisanale en duurzame geurkaarsen van het New Yorkse label Ellis Brooklyn. “Het hart van Daniël Ost, dat zijn natuurlijk de bloemen. We willen onze klanten het hele jaar door verrassen met de meest unieke soorten die we verwerken tot de boeketten waarvoor we bekend zijn. We werken met de meest superieure kwaliteit waardoor onze creaties extra lang bewaren en dat is, zeker voor klanten die optimaal willen genieten van hun tweede verblijf, een enorme troef”, schetst Nele Ost.

De winkel bevindt zich in de Dumortierlaan 141 in Knokke-Heist en is open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 18 uur en op zondag van 11 tot 18 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is de winkel elke dag open van 9 tot 18.30 uur.