Blijvende hersenschade na vechtpartij op galabal 03 mei 2018

Een 20-jarige jongeman die rake klappen heeft gekregen op het galabal van studentenclub Waasse Leuven in Hotel Serwir in Sint-Niklaas, houdt er blijvende hersenschade aan over.





De feiten gebeurden op vrijdag 30 maart. Tijdens het galabal raakten de gemoederen verhit en ontstond er een vechtpartij. Een 20-jarige jongeman liep hierbij zware verwondingen op. Hij verbleef wekenlang in het ziekenhuis en liep daarbij blijvende hersenschade op, zo blijkt nu.





De studentenclub heeft intussen een oproep gedaan naar getuigen en betreurt dat het galabal werd ontsierd door zo'n agressie. Dankzij getuigenissen van andere studenten kon een 22-jarige verdacht opgepakt worden. De dader werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder voorwaarden vrijgelaten. (PKM)