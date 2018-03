BK sports aerobics in Witte Molen 06 maart 2018

Komend weekend vindt er in sportcentrum De Witte Molen in Sint-Niklaas het Belgisch kampioenschap sports aerobics en fitness teams plaats. Blikvanger is de Sint-Niklase wereldkampioene sports aerobics Lissa Van Brande. Zij verdedigt er haar Belgische titel. Dit kampioenschap vindt voor het eerst plaats in Sint-Niklaas. Zaterdag 10 maart starten de wedstrijden om 8.30 uur. Op zondag 11 maart vinden de finales plaats en starten de wedstrijden om 10 uur. (JVS)