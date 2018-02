Bio-kruidenier doet het zonder verpakkingen 09 februari 2018

02u35 257 Sint-Niklaas In de Sint-Niklase Stationsstraat is sinds kort een bijzondere kruidenierswinkel gevestigd: de eerste verpakkingsvrije winkel in de regio.

Voor haar bijzondere kruidenierszaak zocht en vond Lara Mora (49) een al even speciale plek in de winkelstraat, in een fraai pand verscholen achter de winkelgevels. "De winkel ligt een beetje verborgen, maar ik zie dat ook als een voordeel. Voor vele mensen is het net leuk om een nieuw adresje op een verrassende plek te ontdekken. En bovendien zal ik één van de weinige winkels zijn in de stadskern waar klanten straks ook van de zon kunnen genieten in de mooie tuin."





Ecologisch/ biologisch

In de verpakkingsvrije winkel brengen klanten zelf hun potjes, flesjes of zakjes mee om hun producten mee te nemen. "Het concept is eenvoudig: wie hier komt winkelen, brengt zelf zijn verpakking mee. Het potje of flesje wordt eerst gewogen, de klant vult het zelf bij en betaalt alleen het gewicht van de aankoop." Ecologisch én biologisch, want alles wat je er vindt, is duurzaam. "We hebben een hele waaier aan biologische producten, van pasta, rijst, fruit en koffie tot kaas, noten en zaden. Seizoensgroenten komen dan weer van een biologische boerderij. Eén van de voordelen aan winkelen op deze manier is dat je veel meer nadenkt over je aankopen. Je neemt mee wat je écht nodig hebt, zonder je winkelzakken nog te vullen met impulsaankopen. Ik moest vroeger altijd naar Antwerpen of Gent om verpakkingsvrij te winkelen. Daarom ben ik er zelf mee begonnen in Sint-Niklaas. Hier is het nog nieuw en ik hoop dat steeds meer Sint-Niklazenaren en Waaslanders de weg vinden."





De verpakkingsvrije kruidenierszaak van Lara Mora bevindt zich in de Stationsstraat 10B en is via een korte doorgang te bereiken.





(JVS)