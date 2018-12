Binnenspeeltuin Pretland even ontruimd voor gasgeur Kristof Pieters

09 december 2018

De binnenspeeltuin Pretland in de August De Boeckstraat is zondagmiddag om 13.30 uur een tijdje ontruimd geweest na een melding van een gasgeur. Enkele tientallen kinderen en hun ouders moesten het gebouw verlaten. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. De brandweer voerde een meting uit maar dat leverde geen abnormale resultaten op. “Mogelijk gaat het om een terugslag van rookgassen door de hevige wind”, aldus de politie. De binnenspeeltuin kon na de controle de deuren heropenen. “Preventief zal er maandag wel een ploeg van Eandis nog even ter plaatse komen om uitsluitsel te brengen dat er zeker niks mis is met de verwarmingsinstallatie.” In mei moest Pretland ook al eens ontruimd worden voor een loos gasalarm. Toen kwam de geur van producten die gebruikt werden bij schilderwerkzaamheden in het gebouw.