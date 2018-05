Binnenspeeltuin ontruimd voor 'verflucht' 11 mei 2018

02u41 1

De binnenspeeltuin Pretland in de August de Boeckstraat in Sint-Niklaas is woensdagmiddag tijdelijk ontruimd geweest na een melding van een gasgeur. Het was rond 13.45 uur dat er alarm werd geslagen. Er werd een vreemde geur waargenomen en men wou geen enkel risico nemen. Een vijftigtal kinderen en hun begeleiders werden meteen geëvacueerd. De brandweer van de post Sint-Niklaas was snel ter plaatse om metingen te doen. Na controle bleek echter dat de geur niet afkomstig was van een gaslek maar wel van producten die gebruikt werden bij schilderwerkzaamheden in het gebouw. Nadat de brandweer alles veilig had verklaard konden de kinderen terug naar binnen om verder te ravotten. (PKM)