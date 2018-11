Bib neemt deel aan ‘Het Groot Dictee’ JVS

29 november 2018

07u35 0 Sint-Niklaas De bibliotheek van Sint-Niklaas blaast ‘Het Groot Dictee der Nederlandse taal’ nieuw leven in, samen met zestig andere Vlaamse bibliotheken. Het dictee wordt tegelijk in alle bibliotheken gespeeld, op vrijdag 7 december.

De stedelijke bibliotheek van Mechelen vond het zo spijtig dat het Groot Dictee der Nederlandse taal in 2016 ophield te bestaan, dat ze naar een nieuwe formule zocht, afgestemd op het bibliotheekpubliek. Vorig jaar vond het daar een eerste keer plaats. Vanaf dit jaar stappen meer dan zestig bibliotheken, verspreid over heel Vlaanderen, mee in het verhaal. Op hetzelfde moment wordt hetzelfde taalspel gespeeld, met dezelfde tekst. Dat gebeurt op vrijdag 7 december om 20 uur, tegelijkertijd in zestig bibliotheken. Ook de bibliotheek van Sint-Niklaas doet mee.

Het gaat niet alleen om correct spellen. Ook taalplezier en creativiteit staan centraal. Om te winnen is er fantasie en taalvaardigheid nodig en omdat het aan het eind heel spannend wordt, spelen ook de zenuwen een rol. Alles draait om een grappige tekst, geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme. Voorlezer in de bibliotheek van Sint-Niklaas is Marianne Vonck, presentator van dienst is Mia Mortier.

Het aantal plaatsen voor ‘Het Groot Dictee’ in de bibliotheek is beperkt. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Dat kan, zolang er plaats is, met een mailtje naar bibliotheek@sint-niklaas.be.