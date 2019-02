Bezoekers forceren toegangshekken om De Ster úit te geraken: “Dit was nochtans helemaal niet nodig” JVS

28 februari 2019

14u35 0 Sint-Niklaas Een grote groep bezoekers stond woensdagavond voor een gesloten toegangspoort in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Ze geraakten niet meer búiten, nadat het domein om 17.30 uur was gesloten en het hek op slot was gegaan. De groep forceerde dan maar zelf het grote hekken om buiten te geraken. De provincie, de beheerder van het recreatiedomein, betreurt dat en gaat de zaak onderzoeken.

Het is eens iets anders op De Ster. Vorig jaar investeerde de provincie in de vernieuwing van de omheining van het domein, nadat groepen jongeren de zwakke plekken gebruikten om binnen te geraken. Gisterenavond gebeurde net het omgekeerde. Een grote groep bezoekers geraakte niet meer buiten. Ze stonden iets na 17.30 uur voor een gesloten toegangspoort, aan de ingang aan de kant van de Vossekotstraat. Verscheidene bezoekers zijn vervolgens op het hek beginnen duwen tot het open ging. “Het is toch ongehoord dat het domein op slot gaat als er nog zovéél volk binnen is? Dat weten ze aan de toegang toch? Dit was compleet belachelijk. Natuurlijk zijn er regels, maar het was ook een uitzonderlijk mooie woensdagmiddag die heel wat bezoekers naar De Ster bracht. Dan kun je toch ook wat soepeler zijn?"

Schade

“We gaan de zaak onderzoeken en bekijken wat er precies is gebeurd. Het is een spijtig voorval natuurlijk. Maar het was helemaal niet nodig om schade aan te richten”, stelt woordvoerder David Vandekerkhove van gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier (N-VA). “Ze hebben geprobeerd om het hekken open te breken, om op die manier buiten te geraken. Dat is gelukt. Naar verluidt zijn tientallen mensen tegelijkertijd op het hekken beginnen beuken. Nochtans was dat helemaal niet nodig. Aan de andere kant van De Ster was er nog een uitgang open op dat moment. Bovendien was ook de domeinwachter op dat moment nog aanwezig. Die maakt een hele toer op het domein om er zeker van te zijn dat niemand zich nog op het domein bevindt. Na het sluiten om 17.30 uur heeft de domeinwachter nog een uur nodig voor die hele toer. Hij zou dus zeker die grote groep hebben opgemerkt. Maar er hangt ook een telefoonnummer aan de toegangen om in zo’n situatie te gebruiken. Dat wordt doorgeschakeld naar de conciërge. Het is dus echt niet de bedoeling om zaken op het domein te beginnen afbreken om naar buiten te geraken.”

Oproep

“Verscheidene bezoekers hebben meteen foto’s op sociale media geplaatst. Ze hadden met hun internetverbinding ook naar een oplossing kunnen zoeken. Een telefoontje naar de politie had bijvoorbeeld óók geholpen. Dan hadden wij meteen een oproep gekregen. Er zijn dus andere manieren om te laten weten dat je ergens vastzit. We betreuren dat het op deze manier is verlopen. Hoe groot de schade is, weten we nog niet. Mogelijk is de poort alleen maar door die grote kracht opengesprongen en valt de schade nog mee. Dat zal nog moeten blijken.”

Google

Enkele bezoekers gaven aan dat ze via Google de openingsuren hadden geraadpleegd. Daar staat dat het domein sluit om 18 uur, maar dat klopt niet. In februari gaat het domein dicht om 17.30 uur, in maart is dat om 18 uur. En dat verandert elke maand: in april sluit De Ster om 20 uur, in mei om 21 uur, in juni om 21.30 uur en in juli om 22 uur. “We willen graag meegeven dat het niet de beste manier is om de openingsuren van het domein via Google op te zoeken. We vragen om dat via de website van De Ster te doen. We hebben al contact opgenomen met Google, maar omdat de openingsuren sterk seizoensgebonden zijn en elke maand veranderen, kan Google dat niet telkens aanpassen. Aan de toegang tot het domein hangt er ook een duidelijk overzicht van de openingsuren.”