Beyblade Metal Fusion-tornooi in parochiezaal Sinaai JVS

12 december 2018

15u31 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag 15 december vindt in Sinaai opnieuw een beyblade-tornooi plaats.

Bij kinderen is het razend populair. Komende zaterdag kunnen ze ook terecht in de parochiezaal in Sinaai voor een heus ‘beyblade’-tornooi. Dat is het laatste ‘treffen’ van dit jaar dat er intussen regelmatig wordt georganiseerd door de ouders van Robbe uit Sinaai.

Onder de noemer ‘Beyblade Metal Fusion’-tornooi kan iedereen er terecht voor een beyblade-tornooi en een spannende uithoudingstest, waarbij de langst spinnende beyblader in de prijzen valt. “Inschrijven voor het tornooi is niet verplicht, maar de plaatsen zijn beperkt. Iedereen kan wel de hele middag meedoen aan de uithoudingstest. Wie geen metalen beyblades heeft, kan er gebruiken in het ‘Burst Avatar Battle’-stadion. En ook Pokémon-liefhebbers kunnen weer terecht bij de ‘Brainfreeze Coffee & Comics’-pop-up voor leuke cardsets en gadgets”, klinkt het.

Het treffen vindt zaterdag 15 december plaats van 13 tot 18 uur in de parochiezaal op de Dries 70 in Sinaai. Info: beymeester@hotmail.com.