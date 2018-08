Bewoners Spieveldstraat vragen verkeersingrepen 24 augustus 2018

02u43 0 Sint-Niklaas De bewoners van de Spieveldstraat in Sint-Niklaas vragen om een aantal ingrepen die de verkeersveiligheid verhogen.

In de landelijke straat in het noorden van Sint-Niklaas neemt het verkeer toe, onder meer door de grootschalige werken aan Driekoningen en de verkeershinder die dat de voorbije jaren met zich meebracht, maar ook door de uitbreiding van de Clementwijk. Het is niet de enige straat waar het verkeer toeneemt, maar het deel van de Spieveldstraat tussen het fietspad Sint-Niklaas-Hulst en de Weynstraat beschikt niet over een fietspad of voetpad. "De straat is drukker geworden dan vroeger. Voor zwakke weggebruikers is het een pak minder veilig. Bovendien is dit deel net een lange, rechte weg, waardoor de snelheid van het verkeer vaak heel hoog ligt", klinkt het.





Om aandacht te vragen voor de problematiek werd in april een petitie opgestart die werd ondertekend door 170 mensen. Eén van de vragen was om het fietspad tussen de fietswegel en de Weynstraat te voltooien. "De stad heeft beloofd dat er tegen het eind van de maand verkeersremmers komen aan de fietswegel in de Spieveldstraat. Dit wordt toegejuicht door de buurt, maar er blijft geen oplossing voor de onveiligheid in het laatste deel van de straat", stellen buurtbewoners Vanessa Maes en Kristof Van Gansen, die verwijzen naar het kruispunt van de Weynstraat met hun Spieveldstraat. "Daar eindigt het voetpad abrupt. We gaan daarom aandacht blijven vragen tot de verkeersveiligheid in onze straat serieus genomen wordt. Want naast een veilig fiets- en voetpad, zouden er ook acties moeten zijn om de snelheidte minderen en vragen we ook een busverbinding in de buurt." (JVS)