Bewoners rusthuis gaan dag naar school 23 februari 2018

Kinderen die een bezoek brengen aan een rusthuis, dat gebeurt wel vaker. In de basisschool van de Heilige Familie in Sint-Niklaas deden ze het gisteren eens helemaal anders. De kinderen van het tweede leerjaar gingen in rusthuis Het Hof een groep bejaarden halen om hen naar hun school te brengen. Op die manier konden ze hen laten proeven van hoe het er in een school anno 2018 aan toe gaat. Een tiental bejaarden ging graag op die uitnodiging in. Ver moesten ze niet stappen, want het rusthuis ligt schuin tegenover de Heilige Familie, aan de Hofstraat. "We zijn eerst met de bewoners van het rusthuis gaan wandelen in de tuin van onze school, daarna hebben we hen onze klassen getoond en konden we elkaar vragen stellen. Verder hebben we ook een quiz gespeeld en tot slot kregen ze van ons nog een kopje koffie met koekjes", klonk het enthousiast bij de kinderen en de leerkrachten. En of de bejaarden het gezellig vonden. "Het is heel leuk om nog eens naar school te gaan", zei de 87-jarige Louis. "Het is natuurlijk niet te vatten hoe alles is veranderd. Maar ik ben heel blij dat ik dit nog eens mocht meemaken. Een leuke activiteit van de school." In de quiz moesten de kinderen van vandaag dan weer alles uit de kast halen. Want van de griffel en lei tot de inktpot: er is inderdaad veel veranderd. (JVS)