Bewoners beroofd tijdens verhuis Kristof Pieters

24 maart 2019

Er werd zaterdag een inbraak vastgesteld in een woning in de Schrijberg in Sinaai. De bewoners waren enkele dagen afwezig door een verhuis. Toen ze terugkeerden naar hun oude woning stelden ze vast dat er was ingebroken en dat het huis werd doorzocht. De dieven gingen aan de haal met enkele juwelen. Er was dezelfde nacht ook nog een inbraakpoging in de Vrouweneekhoekstraat in Sint-Niklaas maar daar raakten de daders niet binnen.