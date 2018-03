Bewoner zaagt per ongeluk gasleiding door 13 maart 2018

De hulpdiensten werden gisterenmiddag opgeroepen voor een gaslek in de Drielindenstraat in Nieuwkerken. Het lek situeerde zich op de oprit van een woning. De bewoner was herstellingswerken aan het uitvoeren aan een kapotte rioleringsbuis onder zijn oprit. Hij had hiervoor een deel van de oprit opengebroken en enkele leidingen blootgelegd. Om aan de beschadigde rioleringsbuis te kunnen werken, moest hij ook een andere leiding verwijderen. Toen de man de oranje PVC-buis begon door te zagen bleek dit echter geen afvoerbuis te zijn maar wel de gasleiding. De leiding raakte beschadigd en er was een lichte gasgeur waarneembaar, maar gevaar was er niet. Het vrijkomende gas werd door de sterke wind snel weggedreven. Eandis kwam ter plaatse en kon het lek snel herstellen. (PKM)