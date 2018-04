Bewoner dood aangetroffen 03 april 2018

In een woning in de Merelstraat in Sint-Niklaas is zondag een persoon dood aangetroffen. Buren hadden alarm geslagen omdat ze de bewoner al een tijdje niet meer gezien hadden.





De brievenbus bleek ook al even niet meer geledigd te zijn. De politie drong de woning binnen en trof er de bewoner levenloos aan.





Het gaat om een natuurlijk overlijden. (PKM)