Bewoner (20) steekt eigen flat in brand HUISGENOTEN KUNNEN NIPT ONTSNAPPEN UIT BRANDEND GEBOUW KRISTOF PIETERS

04 juli 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Twee mannen hebben maandagavond een brandend gebouw moeten ontvluchten in de Guido Gezellelaan in Sint-Niklaas. Het pand is onderverdeeld in vier studio's en op de gelijkvloerse flat is brand gesticht. Een 20-jarige bewoner werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

In het pand in de Guido Gezellelaan verblijven vooral mensen die hun land zijn ontvlucht. Khalaf Mutassem uit Syrië en Mustafa Al-Saffar uit Irak zaten in hun studio toen er maandagavond plots brand uitbrak. "Het moet 19 uur geweest zijn toen ik een benzinegeur rook", vertelt Khalaf. Hij huurt al zeven jaar een studio op de bovenverdieping van het gebouw. "Ik keek door het raam naar buiten en zag mijn onderbuurman wegvluchten. Een paar seconden later was er een enorme knal."





Khalaf vluchtte zijn flat uit en ging bij de buren aankloppen om hen te alarmeren. "Eén iemand was niet thuis en Mustafa was zelf al opgeschrikt door de ontploffing. Ik trok de deur open van de studio op het gelijkvloers, maar die hing vol rook. Er was geen doorkomen meer aan. We zijn daarna naar buiten gevlucht."





Geen gewonden

De brandweer van Sint-Niklaas was snel ter plaatse en had het vuur meteen onder controle. De studio op het gelijkvloers liep niettemin zware schade op. "De aanwezige bewoners geraakten niet gewond, maar moesten de nacht elders doorbrengen omwille van de te hoge CO-waarden in het gebouw", zegt parketwoordvoerster Katrien Borms. "De brandweerofficier stelde twee brandhaarden vast. De twee geëvacueerde bewoners hebben hun medebewoner, een 20-jarige man die vlak voor de brand wegvluchtte, aangeduid als dader van de brandstichting", bevestigt Borms. Het parket stuurde daarom meteen een branddeskundige ter plaatse om de juiste oorzaak van de brand te achterhalen. De deskundige was tot 1 uur 's nachts bezig met het sporenonderzoek. De politie kon intussen de weggevluchte verdachte oppakken. Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van brandstichting in een bewoond gebouw. Over zijn motief is voorlopig niks gekend.





Alleen problemen

Zijn huisgenoten zijn echter niet verrast. "Hij woont hier nu ongeveer een jaar en we hebben alleen maar problemen met hem gehad. Om de haverklap is er ruzie met mensen die hem bezoeken. Er wordt ook altijd veel lawaai gemaakt en hij toont voor niets of niemand respect. Zondag nog stond de politie voor zijn deur. Dat hij zijn eigen woning in brand zou steken, hadden we wel niet verwacht. We beseffen maar al te goed dat we er nog goed vanaf gekomen zijn. Onze flats hebben ook veel rookschade geleden, maar we leven nog. Als die brandstichting 's nachts had plaatsgevonden, hadden we dat wellicht niet meer kunnen navertellen."