Beweging.net en ACV organiseren gespreksavond over sociale zekerheid JVS

26 februari 2019

12u29 0 Sint-Niklaas Beweging.net en ACV organiseren woensdag 27 februari in Sint-Niklaas een gespreksavond over de sociale zekerheid.

‘Je spaart best zelf voor je pensioen en rekent niet langer op de overheid’. Het is één van de stellingen die woensdag aan bod komen op een gespreksavond over de sociale zekerheid van Beweging.net en ACV. Het wordt geen debatavond waar experts aan het woord komen, maar laagdrempelige tafelgesprekken waar iedereen aan kan deelnemen. Dat is een uitdrukkelijke keuze van de organisatoren. “De sociale zekerheid wordt vaak als een ingewikkeld systeem ervaren”, stelt Sam Apers van Beweging.net Waas en Dender. “Zo ontstaan er vaak misvattingen. Net daarom willen we met stellingen, steekkaarten, een korte quiz en filmpjes een geanimeerd gesprek opstarten dat niet boven de hoofden van mensen plaatsvindt. Want uiteindelijk gaat sociale zekerheid over een kwaliteitsvol leven garanderen voor iedereen. En in aanloop naar de verkiezingen in mei is dit zeker een debat waard.” De gespreksavond vindt woensdag plaats in Koek & Ei op het Hendrik Heymanplein 5 in Sint-Niklaas, tussen 20 en 22 uur. Graag vooraf inschrijven via sam.apers@beweging.net.