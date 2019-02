Bevolking groeit sneller aan in steden maar geen leegloop op platteland Kristof Pieters

08 februari 2019

15u26 0 Sint-Niklaas Het arrondissement Sint-Niklaas is goed op weg om binnen enkele jaren de kaap te halen van een kwart miljoen inwoners. Het voorbije jaar kwamen er meer dan tweeduizend koppen bij. De groei manifesteert zich het meest uitgesproken in de steden maar ook op het platteland stijgt het bevolkingscijfer.

De FOD Binnenlandse Zaken maakt elk jaar een stand van zaken op van de bevolkingscijfers per gemeente, arrondissement en provincie. Op 1 januari 2019 waren er in onze regio, het arrondissement Sint-Niklaas, 252.385 inwoners ingeschreven. Dat zijn er 2.359 meer dan een jaar voordien. De Wase hoofdstad tekent de grootste stijging op, van 76.670 naar 77.640 inwoners, dus 970 meer. In 2014 stond het bevolkingsaantal op 73.717. De vele verkavelingen die de voorbije jaren werden ontwikkeld liggen hier ongetwijfeld mee voor aan de basis. In Beveren is er ook een stijging maar met 477 minder uitgesproken. Beveren gaat van 48.162 naar 48.639 inwoners. Lokeren hinkt wat achterop want hier gaat het bevolkingsaantal maar lichtjes vooruit met 265 van 41.421 naar 41.686. De stad moet zelfs Temse laten voorgaan in groei. Daar kwamen namelijk 380 inwoners bij het voorbije jaar, van 29.512 naar 29.892. De kaap van 30.000 inwoners is dus in zicht.

In Kruibeke werden op 1 januari 16.730 koppen geteld, 69 meer dan vorig jaar. Sint-Gillis-Waas doet beter met 102 extra inwoners waardoor het strandt op 19.360 inwoners. Stekene verwelkomde 92 extra inwoners en komt nu op een bevolkingsaantal van 18.434.

Moerbeke, dat bij het arrondissement Gent hoort, telt vandaag 6.474 inwoners tegenover 6.457 in 2018. Een heel lichte groei maar hier is ook de zogenaamde ‘betonsnelheid’ het kleinst van de hele regio.

Waasmunster valt onder het arrondissement Dendermonde. Ook hier is er een heel lichte groei van 10.769 tot 10.796.

