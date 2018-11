Bevoegdheden verdeeld in nieuw schepencollege - Drie nieuwkomers in achtkoppig college N-VA, Groen en Open Vld klaar met mandaten JVS

16 november 2018

15u36 7 Sint-Niklaas De acht nieuwe schepenen in Sint-Niklaas zijn bekend, de bevoegdheden zijn verdeeld. In de nieuwe bestuursmeerderheid krijgt N-VA vier schepenen, Groen drie en Open Vld één. Bij de acht schepenen zijn er drie nieuwkomers: Filip Baeyens (N-VA), Bart De Bruyne (Groen) en Ine Somers (Open Vld).

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft vrijdagmiddag het schepencollege voorgesteld dat vanaf januari de Wase hoofdstad zes jaar zal besturen, in de coalitie van N-VA met Groen en Open Vld. Het gewicht van N-VA in het schepencollege is groot, na de verkiezingsoverwinning van vorige maand. N-VA haalde veertien zetels, Groen zes. Met de twee zetels van Open Vld erbij is er een meerderheid van 22 van de 41 zetels. Voor het eerst in achttien jaar zijn de socialisten er niet bij.

Bevoegdheden

N-VA krijgt vier schepenen. Eerste schepen wordt Peter Buysrogge (42), die financiën, personeel en sport voor zijn rekening neemt. Marijke Henne (37) behoudt de bevoegdheden wonen, kinderopvang en onderwijs. Carl Hanssens (45) blijft schepen van mobiliteit en neemt er openbaar domein en stadsontwikkeling bij. Filip Baeyens (50) is de nieuwe schepen voor N-VA, hij zal de departementen cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw leiden. Huidig schepen Annemie Charlier (N-VA) verdwijnt, zij wordt de komende twee jaar gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed en recreatiedomeinen.

Groen krijgt er één schepenmandaat bij in Sint-Niklaas. Dat gaat naar Bart De Bruyne (41), die schepen wordt van jeugd, participatie en gebouwen. Sofie Heyrman (47) behoudt welzijn, diversiteit en burgerzaken en neemt ook de leiding van het OCMW. Wout De Meester (36) tot slot krijgt de bevoegdheden ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur.

Voor Open Vld is er één schepenzetel. Ine Somers (47) krijgt de departementen economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering.

Start op 2 januari

In vergelijking met de bijna afgelopen bestuursperiode is er één schepen minder, wat door de Vlaamse overheid wordt opgelegd. Nog belangrijk: er zijn géén schepenwissels gepland de komende zes jaar. De gemiddelde leeftijd in het nieuwe Sint-Niklase schepencollege is dan weer 45 jaar. De burgemeester is met 60 jaar de oudste, Wout De Meester is de jongste met zijn 36 jaar.

Op 2 januari vindt in Sint-Niklaas de ‘installatiegemeenteraad’ plaats, waarmee het nieuw verkozen stadsbestuur van start gaat. “De komende weken gaan we verder inhoudelijk het bestuursakkoord uitwerken. In de loop van het voorjaar zullen we dat voorleggen aan de nieuwe gemeenteraad. Onze tien speerpunten zijn alvast positief onthaald. Met deze misschien verrassende en gedurfde meerderheid gaan we voor een verfrissende aanpak”, stelt burgemeester Dehandschutter.

Ontgoocheling

Bij de verdeling van de schepenmandaten zijn er altijd ook ontgoochelde kandidaten. Zeker bij N-VA waren er veel meer gegadigden dan beschikbare plaatsen. Dat ook kandidaten met minder stemmen toch de voorkeur kregen, veroorzaakte wel wat zure oprispingen bij sommigen. “Bij ons wordt die beslissing genomen door het partijbestuur. Zo’n 45 mensen zijn daarbij betrokken en kunnen hun mening geven. Er zijn natuurlijk altijd meer geïnteresseerden dan plaatsen. We hebben daar een grondige discussie over gehad, maar uiteindelijk valt er een gezamenlijke beslissing en daar moeten we loyaal achter staan", aldus nog Dehandschutter.