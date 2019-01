Bestuurster slipt en knalt tegen elektriciteitspaal Gladheid verrast heel wat weggebruikers Kristof Pieters

29 januari 2019

11u05 5 Sint-Niklaas Hoewel het KMI waarschuwde voor gladheid en daarom voor het hele land een ‘code geel’ afkondigde, lieten heel wat weggebruikers zich dinsdagochtend toch verrassen door plaatselijk spekgladde wegen. In de Kolkstraat in Nieuwkerken ging een auto aan het slippen en belandde deze tegen een elektriciteitspaal.

De hoofdwegen waren goed berijdbaar, maar op vele kleine wegen was het wegdek dinsdagochtend gevaarlijk glad. Dat ondervond de jonge bestuurster van een Peugeot 208 in de Kolkstraat in Nieuwkerken. De vrouw reed richting Buitenstraat. Net voor het kruispunt met de Portugesestraat kwam er een tegenligger waarvoor ze uitweek. Daarbij verloor de vrouw de controle over het stuur waarna haar wagen tegen een houten elektriciteitspaal botste. Door de klap brak de paal volledig af. De kabels hielden de paal recht. De jonge vrouw kwam er met de schrik van af. Ze raakte niet gewond, maar haar auto raakte wel zwaar beschadigd. De brandweer en Eandis kwamen ter plaatse om de paal te beveiligen en vervolgens te vervangen.

Ook elders in het Waasland waren er enkele slippartijen, maar zware ongevallen bleven gelukkig uit.