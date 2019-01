Bestuurster lichtgewond bij slipper op klaverblad E17 Kristof Pieters

13 januari 2019

Een bestuurster van een kleine Peugeot is zaterdagmiddag rond 14 uur de controle verloren over haar voertuig op de afrit Sint-Niklaas van de E17 komende uit de richting van Antwerpen. De wagen slipte en belandde enkele meters lager in de berm tegen een boompje. De bestuurster bleef ongedeerd. De brandweer werd wel opgeroepen voor een ‘gekneld slachtoffer’ maar de vrouw was al uit haar wagen toen de hulpdiensten arriveerden. Haar wagen liep wel blikschade op en werd getakeld.